مق..تل شاب في ظروف غامضة بمكناس

هبة بريس _ مكناس

اهتز حي البساتين بمدينة مكناس، مساء يومه الإثنين، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

وحسب مصدر ” هبة بريس “، فقد تم العثور على جثة الضحية، وهو شاب ثلاثيني، بمنطقة حي البساتين، وعليها آثار ضرب وجرح، مما يرجح فرضية تعرضه للقتل.

وفور إخطارها بالواقعة، حلت على الفور مختلف المصالح الأمنية لعين المكان، وباشرت تحرياتها لتحديد ملابسات الجريمة، كما قامت بتوقيف عدد من المشتبه فيهم لإخضاعهم للتحقيق.

وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد عرضعا على التشريح الطبي لمعرفة ملابسات الواقعة ، فيما لازالت مصالح الأمن تكثف من جهودها و تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات الجريمة والمتورطين فيها

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