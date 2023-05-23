من جديد.. هبة عبوك تثير الجدل بظهورها رفقة ممثل فرنسي

2023-05-23 / 16:48
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أثارت مجددا طليقة نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، “هبة عبوك”،الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها رفقة الممثل الفرنسي دجانيس بوزاني.

وحضرت عبوك، حفل عشاء أقامته شركة ديور، برفقة الممثل الفرنسي، الذي وثقه بصورة تجمعه بهبة، معلقا عليها بإيموجي قلب.

وبدورها،أعادت عبوك نشر الصورة عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي على موقع “انستغرام“، مرفوقة بتعليق جاء فيه “أحبك دجانيس”.

وبدا الانسجام واضحاً بين هبة ودجانيس الذي يصغرها بـ5 أعوام، الأمر الذي جعل العديد من النشطاء يتساءلون عن طبيعة العلاقة التي تجمع الثنائي.

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