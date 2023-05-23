عائلة “أم كلثوم” ترفض إقحام إسمها في تجربة الذكاء الاصطناعي و تهدد بالقضاء

القسم الفني: هبة بريس

رفضت جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة أم كلثوم، تجربة الفنان عمرو مصطفى،الخاصة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإصدار أغنية من كلماته وألحانه بصوت أم كلثوم، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضده.

وقالت الدسوقي خلال مداخلة هاتفية لها عبر برنامج “حضرة المواطن”: “لو تركنا الأمر كده ممكن نلاقي أم كلثوم بتغني مهرجانات، ولازم الورثة يوافقون على استخدام أغاني أم كلثوم في أي عمل فني جديد”.

وأضافت الدسوقي أنها ليست ضد تجربة الذكاء الاصطناعي والتطور الذي حصل، لكن لا يصح استخدام صوت أم كلثوم من خلال الذكاء الاصطناعي بحسب تعبيرها.

ورفضت الجلوس مع عمرو مصطفى قبل لجوء الأسرة إلى القضاء بغية الوصول لحل يرضي جميع الأطراف، معلقة: “أرفض هذه الفكرة تماما، وأرغب في زيادة انتشار أم كلثوم على أوسع مجال”.

وبدوره، علق نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، على الجدل الذي أثاره الفنان عمرو مصطفى، وذلك خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج “ملفات” قائلا: “لما نعبث في صوت أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وأهرامات مصر الفنية يبقى إحنا بندمر الفن بأيدينا، والمفروض لو حد من الخارج تجرأ يعمل ده كلنا نقف ضده كدولة”.

وأشار كامل إلى أنه لا يجوز العبث بصوت أم كلثوم: “أم كلثوم يا جماعة إحنا هنهزر؟ لو هزرنا في أم كلثوم وعبدالحليم وعبد الوهاب هنعمل إيه في اللي زينا بقا؟”.

وواصل حديثه: “إوعي تصدقي إن المنتوج سيكون بنفس صوت أم كلثوم، وأقول لمحسن جابر لا تقبل بهذه الفكرة أيا كانت العوائد”.

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