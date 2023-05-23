الستاتية تطرح جديدها الفني بعنوان ” mon autre moi”

2023-05-23 / 17:32
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القسم الفني: هبة بريس

طرحت الفنانة الشعبية الستاتية، جديدها الفني المصور على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

و تعاملت الفنانة الستاتية في أغنيتها الجديدة “mon autre moi “، على مستوى الكلمات والألحان مع خالد سلام، والتوزيع مع محمد الفتوح، فيما تكلف بالميكساج محمد أحناش.

و يشار إلى أن آخر إصدارت الستاتية الفنية كانت بعنوان “مملكة الأسود”، التي كانت عبارة عن هدية لنجوم المنتخب المغربي على خلفية مشاركتهم القيمة و البارزة بمونديال قطر 2022.

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