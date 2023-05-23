شيرين عبد الوهاب: أنا الوحيدة التي تستحق لقب “صوت مصر”
القسم الفني : هبة بريس
خرجت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب خلال حلولها ضيفة على برنامج “كاربول كاريوكي بالعربي”، بمجموعة من التصريحات، المتعلقة بحياتها و كذا رأيها بزملائها.
وباغت مقدم برنامج “كاربول كاريوكي بالعربي” شيرين بسؤال أول عند ترحيبه بها، قائلا: “أهلا بصوت مصر يا مرحبا بيك، هل أنتي الوحيدة التي تستحق هذا اللقب؟ جاوبيني بنعم أم لا”، فأجابت المطربة: “نعم، ونص”، ليعلق الإعلامي: “الله أكبر”.
وأجابت شيرين بعفوية وصراحة مفرطة عن أغلب أسئلة الإعلامي هشام الهويش، حيث أثارت معظم تصريحاتها جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.
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أنا … هي بداية الإنحدار .