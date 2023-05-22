بعد سنوات على وفاتها..فتح مدفن ملكة جمال بلبنان يثير الجدل

2023-05-22 / 17:53
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القسم الفني: هبة بريس

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر “فتح مدفن ميشيل حجل” التي توفيت عام 2019 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
 
و رافق تداول خبر فتح مدفنها مجموعة من الاقاويل و التكهنات التي تفيد بأن جثتها “لا تزال على حالها تقريباً”، رغم مرور سنوات على وفاتها.
 
و حسب مصادر إعلامية لبنانية، فإن الكنسية المعنية بالأمر،كشفت أنها أكدت الإستجابة لطلب عائلة حجل بفتح المدفن، وذلك بعد إلحاحهم منذ أشهر، بعد ظهور “ميشيل في المنام لأشخاص في لبنان وسوريا وفلسطين، وهي تطلب فتح المدفن”، وفق ذات المصادر.

و أضافت المصادر ذاتها، أن نحو 4 أشخاص تمكنوا من رؤية الجثة التي بدت “غير متحلّلة”، حيث أفاد شاهد بأنه رأى “شعراً على رأسها بعد تساقطه بسبب العلاج الكيميائي”،الأمر الذي خلق جدلا واسعا في في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وجدير بالذكر أن ميشيل تحولت خلال فترة مرضها إلى وجه مؤثر يحمل رسائل الأمل و الانتصار على المرض، كما أنها كانت تحظى بحملات دعم كبيرة،

ويشار إلى أن ميشيل حجل اشتهرت منذ أن حلّت وصيفة ثالثة لملكة جمال لبنان في عام 2016.
 

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