تسجيل شركة “WEADVISE SARL” بصفتها مرشدا في الاستثمار المالي

2023-05-19 / 11:04
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هبة بريس _ و م ع

تم تسجيل شركة “ويدفايز ذات المسؤولية المحدودة” “WEADVISE SARL”، أمس الخميس لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بصفتها مرشدا في الاستثمار المالي لممارسة النشاط الاستشاري في الاستثمار المالي التابع للفئة رقم 2.

وأوضحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على موقعها الإلكتروني، أن “شركة “ويدفايز ذات المسؤولية المحدودة”، والكائن مقرها الرئيسي بالدار البيضاء، 75، شارع المسيرة الخضراء، قد سُجلت لدى الهيئة بتاريخ 18 ماي 2023، تحت رقم التسجيل: DE-CIF-01-23، بغرض التخويل لها لممارسة الأنشطة الاستشارية في الاستثمار المالي التابع للفئة رقم 2 المنصوص عليها في المادة رقم 2 من دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01.20 المتعلقة بالمرشدين في الاستثمار المالي”.

وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بتقديم الاستشارة والدعم في مجال التدبير المالي والهندسة المالية لحساب الهيئات أو الأفراد المعنوية التي تُقدِم على الدعوة العمومية للادخار.

وتهم الأنشطة أيضا تقديم الاستشارة عند إجراء عمليات الدعوة العمومية للادخار، وكذا تقديم الاستشارة لفائدة الشركات في مجال الإدراج في البورصة ومواكبتها بعد هذا الإدراج.

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