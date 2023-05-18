فيفا” يكشف عن العلامة التجارية الرسمية لكأس العالم 2026

هبة بريس _ رياضة

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العلامة التجارية الرسمية لمونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا

وذكر فيفا في بيان “لأول مرة في تاريخ كأس العالم يتم تقديم صورة للكأس الفعلية المخصصة للمنتخب الفائز ومعها سنة استضافة البطولة في تصميم مبتكر يكرس شعار كأس العالم لعام 2026 وما بعده”.

وأضاف “تعكس صورة الكأس وسنة البطولة تفرد كل مدينة من المدن المضيفة، بقدر ما تتيح بناء علامة تجارية على أساس هوية بصرية خاصة يمكن التعرف عليها خلال السنوات المقبلة”.

وتم إطلاق العلامة التجارية الرسمية لكأس العالم 2026 في مرصد غريفيث في مدينة لوس أنجليس الأمريكية في حدث شهد مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من فيفا والبلدان المضيفة الثلاثة وعدد من أساطير كرة القدم وضيوف مميزين.

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