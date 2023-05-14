ارتفاع الودائع البنكية بنسبة 5,2 في المائة عند متم مارس

هبة بريس _الرباط

أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى الأبناك بلغت 1.127,5 مليار درهم عند متم مارس، بارتفاع سنوي بلغ نسبة 5,2 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر بلغت 835,5 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,5 في المائة، من بينها 201 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 10,9 في المائة لتصل إلى 190,7 مليار درهم عند متم مارس

وأضاف المصدر ذاته أن معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر ارتفعت، على أساس سنوي، بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 2,49 في المائة، وسجلت الودائع لأجل 12 شهرا انخفاضا بمقدار 4 نقاط أساس لتصل إلى 2,58 في المائة.

وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

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