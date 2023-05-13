طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بداخل الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، في حين ستكون الأجواء غائمة وممطرة بكل من سواحل البحر الأبيض المتوسط والريف، وشمال المنطقة الشرقية.

كما ستكون السماء غائمة أحيانا مع نزول قطرات مطرية متفرقة ومصحوبة برعد محلي وذلك فوق مرتفعات الأطلس المتوسط، وجنوب المنطقة الشرقية وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد.

وسيلاحظ أيضا تشكل سحب منخفضة، مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل، فضلا عن تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من وسط البلاد، والأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، مع تناثر الغبار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و24 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 11 و17 درجة في باقي ربوع المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض مقارنة بتلك المسجلة بالأمس.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والداخلة وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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