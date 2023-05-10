باكستان.. عمران خان يمثل أمام محكمة خاصة وسط إجراءات أمنية مشددة

2023-05-10 / 10:10
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هبة بريس - وكالات

سيمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام محكمة لمكافحة الفساد الأربعاء بعد أن أدى اعتقاله المفاجئ إلى اشتباكات عنيفة في جميع أنحاء البلاد بين مؤيديه وقوات الأمن.

ويعد اعتقال نجم الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عاما من قبل قوات شبه عسكرية بناء على أوامر من مكتب المساءلة الوطني في إسلام أباد تصعيدا حادا لمواجهته مع حكومة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والجيش الباكستاني القوي، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

واعتقل خان بمقر المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد الثلاثاء، حيث كان من المفترض أن يمثل أمام المحكمة على خلفية طلب الإفراج عنه بكفالة.

وكانت شرطة إسلام أباد قد أعلنت في بيان الثلاثاء، أن عمران خان اعتقل في واحدة من العديد من تهم الفساد التي يواجهها.

وأصدر مكتب المساءلة الوطني، وهو جهاز رقابي لمكافحة الفساد، أوامر اعتقال بحق خان.

واستهدف أنصار خان مقر الجيش في مدينة روالبندي، واقتحموا مقر إقامة قائد إقليمي رفيع المستوى في مدينة لاهور شرقي البلاد، وأضرموا النار في ثلاثة مبان على الأقل في جميع أنحاء البلاد الثلاثاء.

وقال حزب خان إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون.

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