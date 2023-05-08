تعزيز التعاون في مجال العدالة محور مباحثات بين عبد النباوي والرئيس الأول لمجلس دولة بوركينافاسو

هبة بريس

أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع الرئيس الأول لمجلس الدولة بجمهورية بوركينافاسو، غنيسينواغا جان باتيست وادراوغو، تمحورت حول تعزيز التعاون في مجال العدالة.

وشكلت هذه المباحثات مناسبة للرئيس الأول لمجلس الدولة بجمهورية بوركينافاسو والوفد المرافق له، للتعرف على الأدوار التي يضطلع بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسياق تأسيسه وهياكله.

وفي هذا السياق، قال السيد جان باتيست وادراوغو، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أن هذه الأخيرة، التي تميزت على الخصوص بحضور نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد نميري، كانت “مثمرة”، مضيفا أنها شكلت فرصة لمناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال العدالة.

وأبرز أن هذه المباحثات مثلت أيضا مناسبة سانحة للتعرف والاطلاع عن قرب على التجربة المغربية في هذا المجال.

من جهته، قال السيد نميري، في تصريح مماثل، إن هذا اللقاء يندرج في إطار انفتاح محكمة النقض على البعد القاري الإفريقي، وتبادل العلاقات بين محكمة النقض ومجلس الدولة البوركينابي، مبرزا أن المباحثات مكنت من إبراز التجربة المغربية في مجال القضاء الإداري، فضلا على الإطلاع على القوانين المنظمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفي السياق ذاته، أشار السيد نميري الى أنه ستتم برمجة زيارة للوفد البوركينابي إلى محكمة النقض للتعرف على طريقة عملها وعلى الهياكل التي تتألف منها، وخاصة على الغرفة الإدارية واختصاصاتها ومكوناتها، علاوة على حضور جلسات لهذه الغرفة بغية تقاسم الخبرات.

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