أخنوش: “خصنا نحمدو الله ونطلبوه يعطينا الشتا”

هبة بريس - الرباط

ربط رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأزمة التي عرفتها سلسلة اللحوم والحليب بالأزمة الصحية “كوفيد 19” وتوالي سنوات الجفاف.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشورية بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن جفاف سنة 2022 يعد الأقوى من نوعه من 4 عقود “، مسترسلا بالقول “متجيوش تقولو لينا ديرو الفلاحة ومكاينش الما، وتقولو المخطط ممزيانش، الانسان يحمد الله ويطلب الله يعطيني الشتا، لأنه 4 سنين ديال الجفاف، والصعوبات والمشاكل اللي كاينة ورغم ذلك جميع المنتوجات متوفرة”

وتابع رئيس الحكومة، قائلا “خصكوم تقولو للمغاربة بلي حنا فسنوات اللي كيفكرو ف95 و81 أي فترة السكتة القلبية”.. مضيفا بالقول “السنوات الفايتة كان الخير والناس كلاو، لكن السنوات الأخيرة مكانتش الشتا ومافيها باس نستوردو الأبقار ونصبرو”.

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