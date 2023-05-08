“ألزا” تفاجئ ساكنة طنجة بزيادات في تسعيرة تذاكر النقل الحضري

2023-05-08 / 10:09
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هبة بريس - مكتب طنجة

تفاجأت ساكنة مدينة طنجة ، صباح اليوم الاثنين 08 ماي بزيادات مفاجئة في أسعار التذاكر ، من طرف شركة ” ألزا” الاسبانية المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بطنجة .

وتراوحت الزيادات التي فرضتها الشركة الاسبانية المحتكرة لقطاع النقل الحضري بمدينة طنجة منذ سنة 2013 ، بأزيد من 14 في المائة ، في خطوة تعاكس بشكل لافت مقتضيات دفتر التحملات الذي يلزمها بتخفيض سعر تذاكرها من 3.5 دراهم، التي كان معمولا بها طوال السنتين الأوليين من دخول العقدة حيز التنفيذ في 2013، إلى 2.48 درهم للتذكرة الواحدة انطلاقا من العام الثالث، أي يناير 2016.

وانتقل سعر التذكرة الواحدة من 3.5 درهم الى 4 دراهم ، كما ارتفع سعر تذكرة الخطوط شبه الحضرية .

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