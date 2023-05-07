اسبانيا ..تفكيك شبكة تهرب الكوكاكيين من هولندا نحو المغرب

هبة بريس - وكالات

فكك الحرس المدني الإسباني عصابة إجرامية متخصصة في تهريب الكوكايين من هولندا إلى المغرب، عبر مدينة مليلية المحتلة.

وكشفت جريدة“elfarodemelilla”، أن الحرس المدني تمكن من اعتقال 21 شخصا، وضبط ما يقرب من 59 كيلوغراما من الكوكايين، و186 كيلوغراما من الحشيش”.

وقالت الصحيفة الاسبانية، أن الاشتباه في سيارة تنقل مخدرات إلى مليلية، عبر الميناء، قاد الى للوصول الى الشبكة قبل أن يتم العثور على 15 كيلوغراما من الكوكايين عالي النقاء، في قاع صندوق السيارة.

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