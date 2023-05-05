الكشف عن منافسي المغرب في كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة

هبة بريس _ رياضة

أسفرت عملية سحب قرعة كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 23 سنة (المغرب 2023)، التي جرت اليوم الجمعة 5 ماي، بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، عن تواجد المنتخب المغربي في المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب المغربي كل من منتخبات غانا والكونغو وغينيا.

وتأهلت 8 منتخبات لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة وهي المغرب (البلد المضيف)، مصر، النيجر، غينيا، الكونغو، غانا، مالي، الغابون.

وستقام منافسات هذه البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة “باريس 2024” في الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو و 8 يوليوز المقبلين.

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