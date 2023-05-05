الكشف عن منافسي المغرب في كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة

2023-05-05 / 18:55
0
هبة بريس _ رياضة

أسفرت عملية سحب قرعة كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 23 سنة (المغرب 2023)، التي جرت اليوم الجمعة 5 ماي، بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، عن تواجد المنتخب المغربي في المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب المغربي كل من منتخبات غانا والكونغو وغينيا.

وتأهلت 8 منتخبات لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة وهي المغرب (البلد المضيف)، مصر، النيجر، غينيا، الكونغو، غانا، مالي، الغابون.

وستقام منافسات هذه البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة “باريس 2024” في الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو و 8 يوليوز المقبلين.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدوري الماسي.. سفيان البقالي يحل رابعا في سباق 3000 م

الدوري الماسي.. سفيان البقالي يحل رابعا في سباق 3000…

2023-05-05 / 21:31
Photo of البلجيكي فاندنبروك مدربا للوداد الرياضي

البلجيكي فاندنبروك مدربا للوداد الرياضي

2023-05-05 / 21:27
Photo of برنامج وتوقيت مباريات المنتخب الوطني المغربي في كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

برنامج وتوقيت مباريات المنتخب الوطني المغربي في كأس أفريقيا…

2023-05-05 / 20:50
Photo of النصيري يتفوق على الجميع ويحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أبريل

النصيري يتفوق على الجميع ويحصل على جائزة أفضل لاعب…

2023-05-05 / 19:09
Photo of الإصابة تحرم الإسباني نادال من بطولة روما للماسترز

الإصابة تحرم الإسباني نادال من بطولة روما للماسترز

2023-05-05 / 19:06
Photo of مدرب باريس سان جيرمان يؤكد قرار إيقاف ميسي

مدرب باريس سان جيرمان يؤكد قرار إيقاف ميسي

2023-05-05 / 17:11
Photo of نابولي بطلا للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

نابولي بطلا للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

2023-05-04 / 22:50
Photo of الركراكي يتواصل مع تيسودالي تمهيدا لعودته إلى المنتخب الوطني

الركراكي يتواصل مع تيسودالي تمهيدا لعودته إلى المنتخب الوطني

2023-05-04 / 22:32
Photo of “البدراوي” يعلن تنحيه عن رئاسة الرجاء

“البدراوي” يعلن تنحيه عن رئاسة الرجاء

2023-05-04 / 22:05
Photo of هل تلقى الدولي”عبد الحميد صابيري” تهديدات دفعته إلى مغادرة إيطاليا ؟

هل تلقى الدولي”عبد الحميد صابيري” تهديدات دفعته إلى مغادرة…

2023-05-04 / 21:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق