انطلاق فعاليات مهرجان ”أفريفاطا” 2023 في هذا التاريخ

2023-05-02 / 11:17
القسم الفني: هبة بريس

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واحتفالا بمدينة الرباط كعاصمة للثقافة الافريقية، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والوكالة المغربية للتعاون الدولي AMCI، تنظم جمعية المرأة المغربية الإفريقية العربية  للتنمية  Afmaade الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للمواهب الشابة Afrifata  ما بين الفترة الممتدة من 4 إلى 7 مايو 2023  بعاصمة الأنوار للمملكة.

وصرحت السيدة زينب كرومي القادري، مؤسسة مهرجان ”أفريفاطا” ورئيسة جمعية ”أفماد”،  أن  المهرجان هو احتفاء بالموضة ويسلط الضوء على الثراء والتنوع الثقافي للقارة الأفريقية، كما  يعتبر Afrifata  فرصة لاستقطاب مصممي ومبدعي القارة السمراء بمجال تصميم الأزياء، ودعمهم وتشجيعهم  لعرض منتوجاتهم وإبداعاتهم على نطاق أوسع، وكذلك الإستفادة من تجربة الخبراء في مجال مهن التصميم عبر اقامة مجموعة من  الموائد المستديرة والندوات والورشات التكوينية ومعرض للحرف اليدوية في قرية الأزياء الأفريقية بغرض تطوير مجال الموضة وجعلها رافعة من روافع الاقتصاد بالقارة السمراء.

وسيعرف المهرجان هذه السنة تنظيم عرضين للأزياء للاحتفاء بالزي الإفريقي، حيث يشهد  العرض الأول مشاركة مواهب شابة في إطار المسابقة الرسمية التي تمكن أصحابها من عرض تصاميمهم في تظاهرة أسبوع الموضة العالمي، أما العرض الثاني سيعرف مشاركة مصممين كبار من المغرب والكونغو والسنغال وموريتانيا، كوت ديفوار والإمارات العربية المتحدة التي ستكون ضيفة شرف هذه الدورة.

ويحيي هذه العروض مجموعة من ألمع المطربين المغاربة، فضلا عن تكريم النجمة دنيا باطمة،و حضور وجوه عربية وأفريقية لها صيتها في مجال التصميم والفن والإعلام والثقافة.

هذا و قد تم تأسيس مهرجان  Afrifata في ماي سنة 2018  بالدار البيضاء،حيث شهدت الدورتين السابقتين نجاح باهر ترك أصداء كبيرة بمختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

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