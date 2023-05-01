وفاة النجم المصري مصطفى درويش

2023-05-01 / 17:00
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القيم الفني : هبة بريس

فجع الوسط الفني المصري يومه الإثنين، بوفاة بطل مسلسل “100 وش” مصطفى درويش عن عمر ناهز 43 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم.

وكان هاني درويش، شقيق الفنان المتوفى قد أعلن عن خبر وفاة شقيقه عبر حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك”، قائلا: “البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش، تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر،و العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد”.

كما أكدت عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية نهال عنبر وفاة الفنان الشاب مصطفى درويش خلال الساعات القليلة الماضية.

وأثار خبر وفاة الفنان الشاب صدمة كبيرة بين متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي و كذا زملائه الفنانين الذين حرصوا على نعيه بكلمات مؤثرة.

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