(فيديو) حمد الله يسجل ثنائية ويقود إتحاد جدة لفوز مثير أمام الشباب في الدوري السعودي

هبة بريس : رياضة

قاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه إتحاد جدة لفوز قاتل أمام ضيفه الشباب بهدفين لواحد، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي.

وسجل حمد الله ثنائية في مباراة اليوم في الدقيقتين 18 و106 من ضربتي جزاء، ليرفع بذلك حصيلته التهديفية هذا الموسم إلى 18 هدفا في صدارة الهدافين مناصفة مع النيجيري إيغالو، مهاجم الهلال.

‌🎥 هدف الاتحاد الأول

⚽️ عبدالرزاق حمدالله

#️⃣ #الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/eAvybQIVUD — دوري روشن السعودي (@SPL) April 27, 2023

‌🎥 هدف الاتحاد الثاني

⚽️ عبدالرزاق حمدالله

#️⃣ #الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/ETJ1HdQcZI — دوري روشن السعودي (@SPL) April 27, 2023

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