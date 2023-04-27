البدراوي يحفز لاعبي الرجاء بمنحة كبيرة للإطاحة بالأهلي المصري

هبة بريس : القسم الرياضي

حرص عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي على تحفيز لاعبي فريقه للإطاحة بالأهلي المصري والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحدد البدراوي منحة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال في 11 مليون سنتيم لكل لاعب.

وتنتظر الرجاء مهمة صعبة في موقعة الإياب أمام الأهلي المصري، بعدما خسر الفريق المغربي موقعة الذهاب التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة بهدفين دون رد.

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