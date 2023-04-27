تقرير.. جهة الدار البيضاء سطات تضم حوالي 115 ألف مقاولة نشيطة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

كشف تقرير حديث أن جهة الدار البيضاء سطات تضم لوحدها حوالي 115 ألف مقاولة نشيطة في قطاعات اقتصادية مختلفة، أغلبها من المقاولات الصغيرة و المتوسطة.

و في هذا الصدد، أوضح تقرير المرصد المغربي للمقاولات لسنة 2023، أن جهة الدار البيضاء سطات تضم بالضبط 114.726 من مقاولات الأشخاص الإعتباريين النشطين.

هذا الرقم وفق ذات التقرير يعادل حوالي 38،7 % من مجموع المقاولات على المستوى الوطني، مما جعل جهة الدار البيضاء سطات تسجل رقم معاملات بقيمة 941،7 مليار درهم، و هو ما يمثل كذلك 58،8 % على المستوى الوطني.

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