اللجنة الأولمبية تعقد جمعيها العاميين لسنتي 2021 و

هبة بريس _ رياضة

أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، في بلاغ لها، أنها ستعقد جمعيها العامين لسنتي 2021 و2022، يوم 12 ماي 2023، على الساعة الثالثة والنصف بمقرها بالرباط.

وقالت اللجنة الوطنية الأولمبية، في بلاغها، إنه تقرر إجراء أشغال الجمعين العامين وفق جدول الأعمال التالي:

المداولة والموافقة على:

التقرير الأدبي لسنتي 2021 و 2022

التقرير المالي لسنتي 2021 و 2022

تقرير مدقق الحسابات

الموافقة على ميزانية سنة 2023

انتداب مدقق الحسابات

انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للفترة ما بين 2023 و

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