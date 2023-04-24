موازاة و عيد الطفولة..مراد يلديريم يحتفل بنجلته على طريقته الخاصة

2023-04-24 / 09:28
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نجلاء مزيان: هبة بريس

احتفل الممثل التركي مراد يلدريم، بـ”عيد الطفولة والسيادة الوطنية” في تركيا، والذي يصادف الثالث والعشرين من أبريل، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام.

ويظهر يلدريم البالغ (44) عاماً، في الفيديو وهو يقبّل قدمي طفلته “ميراي” من زوجته، ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني. وحظي المقطع بتفاعل واسع، حيث علّقت عليه زوجته بالقول: “طفليّ”.

وترك بطل “ملكة الليل” تعليقاً على الفيديو قال فيه: “يوم سعيد، عيد الطفولة والسيادة الوطنية، على جميع الأطفال. أود أن أشكر والدنا مصطفى كمال أتاتورك على منحه هذه العطلة لنا، نيابة عن ابنتي وعن جميع الأطفال”.

ووففق وكالة أنباء الأناضول التركية، تحتفل تركيا سنويا بهذا العيد، حيث يشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فعاليات متنوعة احتفالا به، في 24 أبريل.

وأهدى مؤسس الجمهورية الحديثة أتاتورك، عيد السيادة الوطنية لجميع أطفال العالم، ولذلك تحول اسمه إلى “عيد الطفولة والسيادة الوطنية”.

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