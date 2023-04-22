الوسط الفني السوري يفجع بوفاة الفنان محمد قنوع

نجلاء مزيان: هبة بريس

فجع الوسط الفني السوري،يومه السبت، بوفاة الفنان السوري محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عاما، إثر أزمة قلبية.

ونعت نقابة الفنانين السوريين، فرع دمشق الفنان الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك قائلة: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان محمد قنوع.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان محمد قنوع قد شارك في الموسم الدرامي 2023 بمجموعة من الأعمال، أبرزها مسلسل “العربجي” تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف سبيعي بشخصية “شومان”.

كما شارك في “حارة القبة 3” تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي، ومسلسل “باب الحارة 13″ و”زقاق الجن” بشخصية “العريف حيدر”، ومسلسل “صبايا 6″، ومسلسل “قرار وزير” ومسلسل “مربى العز”.فضلا عن العملين “كانون” و”مال القبان” اللذان لم يعرضا بعد.

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