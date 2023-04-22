الوسط الفني السوري يفجع بوفاة الفنان محمد قنوع

2023-04-22 / 19:25
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

فجع الوسط الفني السوري،يومه السبت، بوفاة الفنان السوري محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عاما، إثر أزمة قلبية.

ونعت نقابة الفنانين السوريين، فرع دمشق الفنان الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك قائلة: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان محمد قنوع.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان محمد قنوع قد شارك في الموسم الدرامي 2023 بمجموعة من الأعمال، أبرزها مسلسل “العربجي” تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف سبيعي بشخصية “شومان”.

كما شارك في “حارة القبة 3” تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي، ومسلسل “باب الحارة 13″ و”زقاق الجن” بشخصية “العريف حيدر”، ومسلسل “صبايا 6″، ومسلسل “قرار وزير” ومسلسل “مربى العز”.فضلا عن العملين “كانون” و”مال القبان” اللذان لم يعرضا بعد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رغم أزمة “هارلي” و تدخل النقابة..فيلم محمد رمضان يتصدر شباك التذاكر

رغم أزمة “هارلي” و تدخل النقابة..فيلم محمد رمضان يتصدر…

2023-04-22 / 19:02
Photo of محمد هنيدي: “بعد خدمة 10 سنين في تويتر.. الفاجر بيقولي أدفعله فلوس”

محمد هنيدي: “بعد خدمة 10 سنين في تويتر.. الفاجر…

2023-04-22 / 16:58
Photo of عبد الرفيع العبديوي يتحدث عن سلسلة “خو خواتاتو” و انتقادات الجمهور للسيتكومات الرمضانية

عبد الرفيع العبديوي يتحدث عن سلسلة “خو خواتاتو” و…

2023-04-22 / 16:08
Photo of أحلام الزعيمي تكشف تفاصيل خلافها مع فاتي جمالي في”فاصل ونواصل”وتعلق على الانتقادات التي تخص إطلالتها

أحلام الزعيمي تكشف تفاصيل خلافها مع فاتي جمالي في”فاصل…

2023-04-22 / 12:53
Photo of رسميا انفصال علا غانم عن زوجها و الأخير يعلق

رسميا انفصال علا غانم عن زوجها و الأخير يعلق

2023-04-22 / 12:38
Photo of نهاية “لمكتوب” حديث منصات التواصل الاجتماعي و مصدر يحسم الجدل

نهاية “لمكتوب” حديث منصات التواصل الاجتماعي و مصدر يحسم…

2023-04-22 / 10:44
Photo of في أول تعليق له..سعد لمجرد يشكر مسانديه في محنته ويفرج عن جديده الفني

في أول تعليق له..سعد لمجرد يشكر مسانديه في محنته…

2023-04-21 / 23:54
Photo of الأمن اللبناني يوقف فنان معروف و مشاهير يطالبون بالإفراج عنه

الأمن اللبناني يوقف فنان معروف و مشاهير يطالبون بالإفراج…

2023-04-21 / 20:27
Photo of أجر مهيول في لقاءه مع العشابي في فضيحة الكاميرة كاشي وأشياء أخرى عن حياته الفنية على هبة بريس

أجر مهيول في لقاءه مع العشابي في فضيحة الكاميرة…

2023-04-21 / 18:36
Photo of فاتي جمالي تعلق على خلافها مع أحلام الزعيمي وتصرح:” أكثر ضيف بقى فيا هو أنس الحمدوشي”/رسالتها لطفلها

فاتي جمالي تعلق على خلافها مع أحلام الزعيمي وتصرح:”…

2023-04-21 / 17:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق