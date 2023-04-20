أكادير : تتويج حفظة القرآن الكريم في النسخة الثانية من دورة المرحوم ” توفيق السميدة”

2023-04-20 / 21:11
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هبة بريس _ أكادير

نظمت المؤسسة الإعلامية “المغربية المستقلة”، بشراكة مع مجموعة من فعاليات الشأن المحلي بمنطقة جماعة أورير شمال مدينة أكادير، يتعاون مع بعض المحسنين، مسابقة رمضانية في تجويد وترتيل القرآن الكريم في نسختها الثانية، دورة المرحوم “توفيق السميدة”.

وقد شارك في الدورة الثانية عدد من حفظة كتاب الله من ابناء منطقة أورير بهدف تحفيز للشباب والأطفال، على الإقبال على القرآن الكريم وتجديد الصلة به.
نسخة هذه السنة، عملت خلالها الجهة المنظمة على إعادة فئة الصغار و الكبار بين الذكور و الاناث للمشاركة، بحسب ما أكده رشيد ادليم الذي اعتبر أن النسخة الثانية كانت مناسبة لاكتشاف مواهب جديدة في حفظ وتلاوة القران الكريم

من جانبه عبر الحاج محمد سالي، صهر المرحوم “توفيق السميدة” عن شكره لكل من ساهم من قريب او بعيد في هذه المسابقة الدينية.

واختتمت فعاليات المسابقة في نسختها الثانية بنسبة نجاح عالية للمتبارين في تجويد القران الكريم حيت حصل عادل أكنارت على المرتبه الاولى فئة الكبار و أيوب ايزكي المرتبة الاولى فئة الصغار وقد تم توزيع الجوائز والشواهد التقديرية والمصاحف على المشاركين بمن فيهم الفائزين تكريما لهم واعترافا بنجاحهم.

كما نوه عبد العزيز الكريني أستاذ مادة التربية الإسلامية في الثانوية التأهيلية الرشاد، في كلمة له بالمناسبة ، كل الفعاليات المدنية الحاضرة للحفل، دعيا الناشئة الى الاهتمام والاهتداء بكتاب الله تعالى.

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