زياش يعود للظهور مع تشيلسي بعد غياب طويل

هبة بريس : القسم الرياضي

عاد الدولي المغربي حكيم زياش للظهور مع تشيلسي بعد غياب طويل، بعدما شارك كبديل خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه برايتون بهدفين لواحد، اليوم السبت، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويعود آخر ظهور لزياش مع تشيلسي قبل مباراة اليوم إلى يوم 26 فبراير الماضي حين شارك أساسيا أمام توتنهام ولعب 61 دقيقة خلال تلك المباراة.

وأقحم فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي حكيم زياش في الدقيقة 56 من مباراة اليوم، وقد قدم اللاعب المغربي مردودا طيبا بالرغم من خسارة فريقه لنقاط المباراة.

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