رسميا.. مباراة الرجاء وحسنية أكادير بدون جمهور

2023-04-10 / 21:59
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هبة بريس _ الرباط

تقرر رسميا إجراء مباراة حسنية أكادير وضيفه الرجاء الرياضي، يوم الأربعاء 12 أبريل 2023، برسم دور ثمن نهائي كأس العرش، بدون جمهور.

وقرر والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، إجراء مباراة الحسنية والرجاء بدون جمهور، وذلك بناء على المراسلة الوزارية عدد 2590 بتاريخ 04 أبريل 2022 بخصوص الإجراء ات المتبعة للحد من الشغب داخل الملاعب بمناسبة إجراء مقابلات كرة القدم، وبناء على قرار اللجنة الإقليمية للأمن المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023.

وجاء قرار إجراء مباراة الرجاء والحسنية بدون جمهور، نظرا لما قد يشكله إجراؤها بحضور الجمهور من تهديد للأمن العام على غرار أعمال الشغب التي تلت اللقاء الأخير بين الفرقين بتاريخ 12 مارس 2023 برسم البطولة الوطنية، والتي خلفت خسائر مهمة و أيضا بفعل استمرار المشاحنات بين جمهور الفريقين خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي مراسلة والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان للجامعة:


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