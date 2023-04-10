سيميوني معجب بالزلزولي ويرغب في ضمه إلى أتلتيكو مدريد

يرغب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في التعاقد مع الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح أوساسونا المعار من برشلونة خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة “سبورت” المقربة من نادي برشلونة أن الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد معجب بشدة بالزلزولي ويريد ضمه إلى فريقه الموسم القادم.

ووفقا لنفس المصدر فإن وولفرهامبتون الإنجليزي مهتم بدوره بالتعاقد مع الزلزولي، علما أن الأخير تألق بشكل لافت خلال المباريات الأخيرة لفريقه منذ عودته من المشاركة مع أسود الأطلس في مونديال قطر 2022.

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