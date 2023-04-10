سيميوني معجب بالزلزولي ويرغب في ضمه إلى أتلتيكو مدريد

2023-04-10 / 19:40
0

يرغب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في التعاقد مع الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح أوساسونا المعار من برشلونة خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة “سبورت” المقربة من نادي برشلونة أن الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد معجب بشدة بالزلزولي ويريد ضمه إلى فريقه الموسم القادم.

ووفقا لنفس المصدر فإن وولفرهامبتون الإنجليزي مهتم بدوره بالتعاقد مع الزلزولي، علما أن الأخير تألق بشكل لافت خلال المباريات الأخيرة لفريقه منذ عودته من المشاركة مع أسود الأطلس في مونديال قطر 2022.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لوزا يواصل تألقه مع واتفورد ويسجل هدفا جديدا في الدوري الإنجليزي

لوزا يواصل تألقه مع واتفورد ويسجل هدفا جديدا في…

2023-04-10 / 17:01
Photo of فيديو طريف.. زياش وأكرد يتنافسان على تحضير “الشاي المغربي”

فيديو طريف.. زياش وأكرد يتنافسان على تحضير “الشاي المغربي”

2023-04-10 / 12:04
Photo of البدراوي يدعو جماهير الرجاء لليقظة و عدم الانسياق وراء الإشاعات

البدراوي يدعو جماهير الرجاء لليقظة و عدم الانسياق وراء…

2023-04-10 / 11:17
Photo of تشافي يشيد بتطور لعب الزلزولي ويؤكد: “سيعود لنا في الصيف”

تشافي يشيد بتطور لعب الزلزولي ويؤكد: “سيعود لنا في…

2023-04-10 / 09:49
Photo of العداء المغربي “حمزة الشليح” يحتل المرتبة الثانية في نصف مراطون ببلغاريا

العداء المغربي “حمزة الشليح” يحتل المرتبة الثانية في نصف…

2023-04-10 / 00:37
Photo of بالفيديو.. زياش وأكرد يتنافسان على تحضير الشاي المغربي في لندن

بالفيديو.. زياش وأكرد يتنافسان على تحضير الشاي المغربي في…

2023-04-09 / 23:47
Photo of بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يسجل ويساهم في قيادة إتحاد جدة للفوز أمام الوحدة

بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يسجل ويساهم في قيادة…

2023-04-09 / 22:09
Photo of جائزة الحسن الثاني للتنس .. الإسباني كارباليس باينا يتوج باللقب

جائزة الحسن الثاني للتنس .. الإسباني كارباليس باينا يتوج…

2023-04-09 / 21:57
Photo of برشلونة يرفض بيع الزلزولي في الميركاتو الصيفي

برشلونة يرفض بيع الزلزولي في الميركاتو الصيفي

2023-04-09 / 19:39
Photo of (فيديو) سليم أملاح يتألق بهدف رائع أمام مايوركا في الدوري الإسباني

(فيديو) سليم أملاح يتألق بهدف رائع أمام مايوركا في…

2023-04-09 / 16:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق