توقيف شخص يشتبه تورطه في قــ..ـتل امرأة وإخفاء جثــ..ـتها في ثلاجة بالبيضاء

هبة بريس -

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، مساء اليوم السبت 8 أبريل الجاري، من توقيف المشتبه فيه المتورط في قتل سيدة باستخدام السلاح الأبيض والتمثيل بجثتها.

وقد تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة بحي المكانسة بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعدما كشفت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية أنه المتورط في قتل سيدة تبلغ من العمر 37 سنة وإخفاء جثتها داخل ثلاجة بأحد المنازل بمنطقة ابن مسيك بمدينة الدار البيضاء.

وكانت مصالح الأمن قد عثرت على جثة الضحية في الخامس من شهر أبريل الجاري، وهي مودعة داخل ثلاثة بأحد المنازل بحي المسعودية بمنطقة ابن امسيك، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم إيداع المتورط في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة.

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