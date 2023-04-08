الصورة من الأرشيف

توقيف شخص يشتبه تورطه في قــ..ـتل امرأة وإخفاء جثــ..ـتها في ثلاجة بالبيضاء

2023-04-08 / 20:22
0
هبة بريس -

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، مساء اليوم السبت 8 أبريل الجاري، من توقيف المشتبه فيه المتورط في قتل سيدة باستخدام السلاح الأبيض والتمثيل بجثتها.

وقد تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة بحي المكانسة بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعدما كشفت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية أنه المتورط في قتل سيدة تبلغ من العمر 37 سنة وإخفاء جثتها داخل ثلاجة بأحد المنازل بمنطقة ابن مسيك بمدينة الدار البيضاء.

وكانت مصالح الأمن قد عثرت على جثة الضحية في الخامس من شهر أبريل الجاري، وهي مودعة داخل ثلاثة بأحد المنازل بحي المسعودية بمنطقة ابن امسيك، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم إيداع المتورط في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مارس الجنس على ضحاياه بعد التخدير ..ادانة راقي بالسجن 8 سنوات بطنجة

مارس الجنس على ضحاياه بعد التخدير ..ادانة راقي بالسجن…

2023-04-08 / 19:46
Photo of برلمانية تسائل وزير الصناعة حول أسباب عودة استعمال الأكياس البلاستيكية في المعاملات التجارية

برلمانية تسائل وزير الصناعة حول أسباب عودة استعمال الأكياس…

2023-04-08 / 17:43
Photo of توقيف مروج للكيف وطابا بطنجة

توقيف مروج للكيف وطابا بطنجة

2023-04-08 / 16:39
Photo of خليل الهاشمي الإدريسي مدير “لاماب” في ذمة الله

خليل الهاشمي الإدريسي مدير “لاماب” في ذمة الله

2023-04-08 / 14:55
Photo of تارودانت: سقوط “دركيين” متهمين بتلقي ” رشوة “

تارودانت: سقوط “دركيين” متهمين بتلقي ” رشوة “

2023-04-08 / 14:25
Photo of إدارة ENCG بسطات تنعي طالبها والأمن يواصل التحقيقات

إدارة ENCG بسطات تنعي طالبها والأمن يواصل التحقيقات

2023-04-08 / 14:03
Photo of تنظيم النسخة الأولى من الجائزة الكبرى للتراث

تنظيم النسخة الأولى من الجائزة الكبرى للتراث

2023-04-08 / 13:08
Photo of أكادير: تشريع “رسوم جبائية” دون سند قانوني تثير جدلا بمجلس الجماعة الحضرية

أكادير: تشريع “رسوم جبائية” دون سند قانوني تثير جدلا…

2023-04-08 / 11:54
Photo of سلا.. الأمن يعتقل شخصا نصب على العشرات من “المعتمرين”

سلا.. الأمن يعتقل شخصا نصب على العشرات من “المعتمرين”

2023-04-08 / 11:23
Photo of آيت الطالب يترأس تقديم وتوقيع استراتيجية التعاون بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية

آيت الطالب يترأس تقديم وتوقيع استراتيجية التعاون بين المغرب…

2023-04-08 / 10:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق