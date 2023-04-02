أكادير : لجنة من ” الكاف” تزور الملعب الدولي ” أدرار “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، أن لجنة رفيعة تابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قد زارت ، مؤخرا” الملعب الدولي ” أدرار ” بأكادير، والتي دامت ثلاث أيام للاطلاع على البنيات التحتية الرياضية والفندقية والمواصلات بالمدينة.

الزيارة تعد ما قبل الأخيرة للجنة ” الكاف ” من أجل زيارة دول أخرى مرشحة ( زامبيا ونيجيريا )،الى ملعب أكادير، سبقتها زيارات لملاعب أخرى بمدن ( مراكش.فاس .البيضاء .الرباط و طنجة ) والتي تأتي في إطار زيارة الدول المرشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا لسنة 2025.

وكان عمل اللجنة يتضمن ثلاث محاور رئيسية هي:”تفقد الملاعب الستة السالفة الذكر، والمطارات بكل من أكادير وطنجة، بالإضافة لزيارة فنادق طنجة وفاس ومراكش.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” سيكشف عن البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا لسنة 2025، شهر ماي القادم خلال جمعيته العمومية بالعاصمة البينينية كوتونو.

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