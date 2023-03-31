“سياسي فرنسي” يطالب باريس بالاعتراف بالوحدة الترابية للمغرب

هبة بريس _ الرباط

دعا المرشح للانتخابات التشريعية الجزئية للدائرة التاسعة للفرنسيين المقيمين بالخارج، مجيد الكراب، مساء الخميس بالدار البيضاء، فرنسا إلى “أن تحذو حذو الدول الأخرى بشأن الاعتراف بالوحدة الترابية للمغرب”.

وتساءل السيد الكراب بمناسبة تنظيم لقاء – فطور، حضره العشرات من الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب: ” ماذا ننتظر من أجل أن تسير فرنسا في هذا الطريق بشأن الاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة ؟”.

وأضاف أنه ما يؤكد على “صلابة” و”قوة” الصداقة الفرنسية المغربية هو المستوى الاقتصادي، ومرتبة فرنسا كأول مستثمر أجنبي بالنسبة للمملكة، مشيرا إلى أن أزيد من 950 فرعا تابعا للمقاولات الفرنسية تنشط بالمملكة، بالإضافة إلى ثلاثين شركة ( CAC 40). وتابع أن المغرب يعد الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية بالقارة الأفريقية، وهو ما “يشهد على الثقة الموجودة بين المغرب وفرنسا، والتقدير الذي يكنه كل بلد للآخر”.

وأشار السياسي الفرنسي إلى أن المغرب أصبح رائدا في مجال التحول الطاقي، كما شكل نموذجا بخصوص تدبير الأزمة الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد-19، مذكرا، في هذا الصدد، بأن الفرنسيين في المغرب تم تلقيحهم.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد الكراب عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لأن الفرنسيين في المغرب كانوا أول جالية فرنسية في العالم يتم تلقيحها، لافتا إلى أن “الهجرة الفرنسية إلى المغرب ناجحة”.

وقال السيد الكراب في هذا الصدد إن المغرب بلد صاعد له تطلعات دولية بفضل النجاحات الكبيرة التي يحققها، معتبرا أن فرنسا يجب أن تكون في الموعد مع تاريخ هذا العالم الذي يمر بمرحلة انتقالية.

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