دراسة: فائدة غير متوقعة لتواجد القطط والكلاب مع الأطفال

2023-03-31 / 13:22
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هبة بريس - وكالات

يسعد الناس بتربية الحيوانات الأليفة في المنزل، لما تقدمه للمنزل من خدمات، مثل دور القطط في حمايته من الفئران ودور الكلاب في الحراسة، إلا أن الكثير قد يفاجؤون إن علموا أنها قد تساعد في تقليل إصابتهم ببعض أمراض الحساسية.

جاء ذلك في دراسة يابانية ترصد العلاقة بين امتلاك الأسر حيوانات أليفة مثل القطط والكلاب وبين تقليل تعرض حديثي الولادة للإصابة بالحساسية الغذائية.

الدراسة المنشورة هذا الأسبوع في مجلة “بلوس وان” العلمية، شملت أكثر من 65 ألف رضيع وآبائهم، وكشفت تأثير حياة الحيوانات الأليفة مع الأطفال على زيادة مناعتهم تجاه حساسية الغذاء.

وبحثت الدراسة فيما قبل ولادة الطفل حتى بلوغه سن 3 سنوات، حيث وجد الباحثون أن الأطفال الذين تعرضوا للكلاب في الأماكن المغلقة عندما كانوا في الرحم، أو في وقت مبكر من الطفولة، كانوا أقل عرضة للإصابة بالحساسية.

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