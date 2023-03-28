حسن الشافعي يحسم حقيقة دفعه غرامة شيرين عبد الوهاب لشركة روتانا

نجلاء مزيان

علق الملحن المصري حسن الشافعي على الأخبار المتداولة حول تكفّل شركته بقيمة الغرامة التي فرضتها المحكمة على الفنانة شيرين عبد الوهاب لصالح شركة روتانا، وتبلغ 5 ملايين جنيه.

وفي هذا الصدد، أصدر الممثل القانوني لشركة الشافعي بيانا رسميا، جاء فيه :”حسماً لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن محكمة القاهرة الاقتصادية حكمت يوم السبت الماضي على شركة ذي بيسمنت ريكوردز بدفع خمسة ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية شيرين وروتانا…”.

وأضاف: “نوضح أن شركة روتانا في شهر أغسطس عام 2022، أقامت دعوى قضائية ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب عن نفسها، وبصفتها الممثل القانوني لشركة “لامير للإنتاج الفني” للحكم بأداء قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالتعاقد المبرم بينهما، على سند بأن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد تقاعست عن تأدية التزاماتها التعاقدية”.

وأوضح الممثل القانوني لشركة “ذي بيسمنت ريكوردز”: “أثناء تداول القضية أمام المحكمة طلب دفاع الفنانة شيرين عبد الوهاب، إدخال شركة (ذي بيسمنت ريكوردز) دون أي سند قانوني، وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب والشركة المملوكة لها والمسماة (لامير للإنتاج الفني) بدفع مبلغ عشرة ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، وذلك قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما، وبشأن إدخال شركة (ذي بيسمنت ريكوردز)، فقضت المحكمة برفض الإدخال”.

واختتم الممثل القانوني لشركة الشافعي بيانه، مؤكداً أن شركة “ذي بيسمنت ريكوردز” توضح موقفها القانوني من القضية؛ ردا على الشائعات التي طالتها بدون حق، وتؤكد على أنها سوف تأخذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يروج لشائعات تمس الشركة، وتحتفظ الشركة بكامل حقوقها القانونية نحو الفنانة شيرين عبد الوهاب جراء ما يتم ترويجه من شائعات مغلوطة ليس لها أساس من الصحة”.

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