مطار الناظور-العروي.. استقبال أزيد من 54 ألف مسافر عند متم فبراير

هبة بريس - و م ع

أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الناظور – العروي، استقبل، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، ما مجموعه 54 ألفا و417 مسافرا.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم من المسافرين، يمثل معدل استرجاع بنسبة 116 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 (46 ألف و920 مسافرا).

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة لحركة الطائرات، فقد سجلت هذه المنشأة المطارية 369 رحلة جوية، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، مقابل 391 رحلة جوية خلال الفترة ذاتها من 2019؛ أي بمعدل استرجاع بلغ 94,37 في المائة.

أما على المستوى الوطني، استقبلت مطارات المملكة ما مجموعه مليون و871 ألفا و95 مسافرا، و14 ألفا و432 رحلة؛ أي بنسبة نمو بلغت 11 في المائة، وبمعدل استرداد بنحو 98 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

واحتل مطار الناظور- العروي، خلال يناير المنصرم، من حيث حركة النقل الجوي التجاري، المركز الأول على مستوى جهة الشرق، والمركز السابع على الصعيد الوطني، متبوعا بمطار وجدة – أنجاد (المركز الثامن).

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