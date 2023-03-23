عبد الجليل أبوعنان يتأهل لجائزة محمد الجم

القسم الفني: هبة بريس

تأهل المخرج المسرحي عبد الجليل ابو عنان مؤخرا، للمرة الثانية على التوالي لتمثيل جهة بني ملال خنيفرة بعمله المسرحي الجديد “جرح حي”، من إنتاج جمعية الفن والموضة بالفقيه بن صالح، للمشاركة في النسخة الثانية للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب المزمع عقدها بالرباط شهر ماي المقبل بشراكة مع وزارة الشباب و الثقافة و التواصل – قطاع الشباب.

و يأتي هذا الفوز، في هذه المسابقة التي أقيمت تحت اشراف المديرية الإقليمية قطاع الشباب بالفقيه بن صالح وجمعية أصدقاء محمد الجم جهة بني ملال خنيفرة، بعد معاينة لجنة مسرحية مختصة للعروض المشاركة خلال الفترة الممتدة من 18 الى 20 مارس 2023 بمشاركة الأقاليم الخمس للجهة، التي تبارت على أحسن عرض مسرحي لتمثيل الجهة بالمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب.

” جرح حي” هو من تأليف أحمد عبد الحميد، وإخراج عبد الجليل أبوعنان وتشخيص، كل من أنس تابيت، أنور وهبي، محمد ناجين، شيماء عواد، فاطمة الزهراء أمزيان، وسينوغرافيا أسامة وبدي، فيما الإضاءة والصوتيات كانت لياسين جرومي ، إدارة الخشبة طارق فقداوي، والمحافظة العامة المصطفى جباري ، والإدارة الفنية أنور وهبي.

ويأتي هذا التتويج، بعد العديد من الأعمال المسرحية الناجحة للمخرج المسرحي عبد الجليل أبوعنان أبرزها “سمفونية الجواهر المحرمة – سكويلة – الزيرو كولور – الزنقة 13 ” .

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