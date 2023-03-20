نرجس الحلاق تتقاسم مع متابعيها معاناتها مع المرض

نجلاء مزيان

تقاسمت الفنانة المغربية نرجس الحلاق مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، معاناتها مع المرض،و كذا الألم الفضيع “على حد تعبيرها”.

و ناشدت الفنانة المغربية متابعيها،وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، بالدعاء لها في محنتها المرضية.

و قالت الحلاق:”صحابي و صحاباتي هادي تقريبا سيمانا و انا كنعاني معاناة ربي اللي عالم بيها بسبب ألم فضييييع فالرأس بدون توقف 24h24 “.

و واصلت قائلة:”كنت خدامة واقفة غير بالدواء، كنتألم فصمت باش نقدر نكمل الخدمة ديالي على أكمل وجه، دابا سالينا التصوير، الحمد الله سالات معاه قدرة التحمل ديالي للألم ألم غير طبيعي)”.

و اختتمت تدوينتها:”غدا إن شاء الله غا نشوف الطبيب بغيت تنصحوني فين نمشي عند أي متخصص ؟! وعفاكم دعيو معايا يكون هادشي عادي”.

ومن جانب آخر، من المرتقب أن تطل الفنانة المغربية نرجس الحلاق على جمهورها برمضان عبر سيتكوم “ديرو النية” الذي سيعرض على القناة الثانية طيلة الشهر الفضيل.

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