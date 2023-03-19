سلا : إيداع ثلاث أشخاص السجن بسبب شهادة ” الزور “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودعت النيابة العامة لدى إبتدائية سلا، قبل يومين، ثلاثة أشخاص، كانوا قد أدلو بشهادة ” الزور ” في ملف نزاع معروض على القضاء.

وقالت مصادر للجريدة، أن الهيئة القضائية، ومن خلال نقاش الملف، تبين تضارب أقوالهم مع ما هو مدون بمحاضر الضابطة القضائية، بعد توجيه لهم عدد من الاسئلة، انتبهت المحكمة والنيابة العامة، أن الأشخاص الثلاثة متضاربين في اقوالهم.

وبعد ان حاصرت النيابة العامة الشهود بما هو مدون من اعترافات لهم في محاضر الضابطة القضائية، اعترفوا بكونهم ، قد أدلو بالشهادة زورا لفائدة شخص في الملف المعروض للنقاش رغم عدم حضورهما أطوار النزاع القائم بينه وبين أحد المدعى عليه.

وفي نفس السياق، فقد سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أصدر دورية إلى رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية حول توفير آلية رقمية جديدة للمساعدة على ضبط شهادة الشهود في مختلف القضايا الزجرية.

ومن شأن الآلية الرقمية الجديدة أن تسهل ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وذلك من خلال تمكينها القضاة من البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاسم العائلي والاسم الشخصي، عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات، التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامهم أدلى فيها بشهادته..

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