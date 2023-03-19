خلفا للحوطي.. الـuntm ينتخب الزويتن أمينا عاما له

هبة بريس _ الرباط

انتخب المؤتمر الوطني الثامن لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن أمينا عاما جديداً للنقابة خلفا لعبد الإله الحلوطي.

و حصل الزويتن الذي شغل مهمة النائب الأول للأمين العام للنقابة، على أغلبية الأصوات الصحيحة ما خول له ترؤس النقابة لأربع سنوات مقبلة.

كما أسفر المؤتمر الوطني للنقابة، عن انتخاب عبد الإله دحمان نائبا أولا للأمين العام، فيما تم انتخاب حميد بن الشيخ نائبا ثانيا، وعبد العزيز العلوي اليوسفي نائبا ثالثا، و حليمة شويكة نائبة رابعة.

و أشغال المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أمس السبت 18 مارس الجاري، بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، تحت شعار “خمسون سنة من النضال المستمر من أجل العدالة الاجتماعية”، واستمرت الى غاية اليوم الأحد 19 مارس الجاري.

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