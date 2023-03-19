دول عربية ضمن قائمة الأكثر تلوثا في العالم (صورة )

هبة بريس _ متابعة

جاءت دول عربية ضمن قائمة الأكثر تلوثاً في العالم، بحسب التقرير الذي أعدته شركة “IQAir” المتخصصة بتكنولوجيا جودة الهواء والحماية من الملوثات المحمولة جواً، وجاءت 13 دولة ومنطقة فقط ضمن الدول التي تتمتع بجودة هواء “صحية”، مع وصول تلوث الهواء إلى مستويات خطرة في العام 2022.

واعتمدت “IQAir” في تحليلها على متوسط جودة الهواء بـ5 ميكروغرامات لكل متر مكعب أو أقل، لنحو 131 دولة وإقليما.

وفيما يلي إنفوغراف بالدول الأقل والأكثر تلوثاً في العالم كما تناولته عربي 21

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