“H blak August ” يستعد لطرح عمله الغنائي الجديد

2023-03-17 / 22:02
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القسم الفني

يواصل الفنان المغربي الصاعد “H bLak August” مشواره في مجال الغناء، ويستعد لطرح عمله الجديد قريبا من خلال ألبوم متنوع سيحمل عنوان “سلطان”،و سيتطرق من خلاله لمواضيع مختلفة كالحب، الواقع المعاش، وايضا أغنية للأم ومفاجآة أخرى.

وكشف الفنان “H blak august” بأن بداياته لم تكن سهلة، حيث أرجع صعوبة تلك الفترة إلى أسباب كثيرة منها: ” قلة استديوهات التسجيل، وضعف الجانب المادي الذي يشكل هو الآخر عائقا كبيرا بالنسبة لعدد من الشباب الموهوب”.

ويطمح “H blak August”في الاشتغال مع ثلة من الفنانين المشهورين مستقبلا، حيث أفاد بأن عملا غنائيا قد جمعه رفقة الفنان “يانسين” خريج برنامج “the voice” من خلال اغنية عنوانها “tomorrow”.

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