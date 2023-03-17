بعد غيابها لعشر سنوات..ليلى غفران تنفي خبر اعتزالها

القسم الفني_ هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية المقيمة بالدولة المصرية ليلى غفران أنها بالرغم من ابتعادها عن الساحة الفنية لما يقارب 10 سنوات، إلا أنها لم تعتزل الغناء كما روج البعض.

وأشارت ليلى غفران في تصريحاتها الصحفية إلى أن ابتعادها هذه الفترة عن الغناء راجع لظروف شخصية مرت بها، وأنها لم تفكر قط يوما في الاعتزال :“ابتعادي عن الغناء عشر سنوات لم يكن قراراً شخصياً، وإنما بسبب ظروف مررت بها” .

وتابعت: “وشائعات اعتزالي الغناء غير صحيحة لأنني لم أفكر في اعتزال الغناء بعد .. وإذا فكرت في الاعتزال فبالطبع سأعلن ذلك لجمهوري” .

وأضافت ليلى غفران: “عملت ألبوم جديد اسمه أنا كده عجباني، وهينزل بالتزامن مع عيد الفطر ..وكمان فكرة الدويتو موجودة” .

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