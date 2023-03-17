خلافات و صراعات بين الممثلين.. و شركة إنتاج “لمكتوب” في مرمى الإنتقادات
نجلاء مزيان
تداولت العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة خبر يفيد أن الجزء الثاني من مسلسل “لمكتوب” شهد مجموعة من الخلافات و الصراعات بين الفنانين المشاركين.
الصفحات ذاتها، روجت أن السبب الرئيسي وراء هذه الخلافات هي شركة الإنتاج التي عمدت التمييز بين الممثلين، فضلا عن السماح لبعضهم بالتمادي في تصرفاتهم غير الأخلاقية و المؤذية لزملائهم.
المصادر عينها، أكدت أن نجوم العمل الرمضاني انقسموا لمجموعات بسبب الخلافات الكثيرة، التي ساهمت فيها بطريقة غير مباشرة الشركة المنتجة للعمل الدرامي.
هذا و من المرتقب أن يتم عرض المسلسل ذاته برمضان 2023 على القناة الثانية، بمشاركة نجوم جدد أبرزهم ربيع القاطي و هند السعديدي.
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