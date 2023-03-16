وفاة الفنان البحريني عبد الله وليد

2023-03-16 / 20:13
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

توفي الفنان البحريني عبد الله وليد المعروف بشخصية “بوداود” صباح يومه الخميس، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد وعكة صحية ألمت به، وأُدخل على إثرها العناية المركزة في مجمع السلمانية الطبي.

وقالت إبنة أخ الفنان البحريني لـمواقع إعلامية خليجية أن الفنان عانى قبل فترة من ارتفاع السكر في الدم الذي أدى إلى حدوث مضاعفات، استدعت لنقله إلى العناية المركزة في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي.

وأضافت:” بعد أيام من خروجه تعرض لوعكة صحية ثانية خطيرة جدا تسببت له بنقص الأكسجين في الدم، والتهابات في الرئة ونقص الصوديوم ما استدعى نقله للمستشفى العسكري ومنها للعناية القصوى في السلمانية”.

ويُعد عبدالله وليد من الأسماء الفنية القديرة التي تركت بصمة في مجالي المسرح والدراما، ومن الشخصيات التي قدمها مؤخرًا ولاقت شعبية هي شخصية «بوداود» في المسلسل البحريني الكوميدي «سوالف طفاش».

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