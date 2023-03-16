تم إلغاء العروض بسبب موعد الفيزا.. دنيا بوطازوت توجه صرخة للمسؤولين

نجلاء مزيان

تقاسمت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، معاناتها وفرقتها المسرحية مع مواعيد الفيزا.

و استنكرت المتحدثة ذاتها، الصعوبات و العراقيل التي باتت تواجه المواطنين المغاربة أثناء عملية طلب موعد الفيزا، و استغلال جيوبهم من طرف بعض “السماسرة”.

و في هذا الصدد، قالت بوطازوت :“مصيبة وكارثة وما عرفتش واش المسؤولين فراسهم ولا ما فراسهمش..واعباد الله رونديفو ديال الفيزا ولى كيتباع بمليون وبمية ألف، إينا قانون وإينا شرع عطاهم هاد الحق من نهار دارو هاد لاجونسات كلشي ولى كارثة”.

وواصلت قائلة :”باش نوضح ليكم اكثر وتفهمو الفيزا للفرقة المسرحية ديالي…..واش اعباد الله العشرات من العروض تلغات لينا بسباب رونديفو… يجب إعادة النظر ف هاد القضية ديال الرونديفوات”.

و في سياق منفصل، من المرتقب أن تطل الفنانة المغربية على جمهورها خلال شهر رمضان، وذلك من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “لمكتوب”.

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