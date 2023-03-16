بسبب الضغوطات النفسية.. ابتسام العروسي تتخد هذا القرار

2023-03-16 / 16:43
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نجلاء مزيان

قررت الفنانة المغربية ابتسام العروسي الإبتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب الضغوطات النفسية و الجسدية التي تمر بها.

و في هذا الصدد، اختارت الفنانة المغربية حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، لتعلن لمتابعيها عن سبب غيابها مستقبلا.

و قالت العروسي :”الناس لي كيحبوني سمحو لي غادي ناخد فترة نقاهة لمدة أسبوع، باش نقدر نفرغ بعض الضغوطات النفسية والجسدية، و إلى كانت شي حاجة مهمة خليو ليا رسالة وشكرا أحبكم”.

و في سياق منفصل، شاركت مؤخرا العروسي في المسلسل الدرامي جوديا الذي كان يبث على القناة الأولى كل يوم إثنين، حيث لعبت فيه دور البطولة.

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