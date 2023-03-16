الحكومة عن تصدير المنتجات الفلاحية: “الأولوية للسوق الوطنية”

2023-03-16 / 14:39
1
هبة بريس - لبنى أبروك

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن امكانية تصدير المنتجات الفلاحية للخارج.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “أكدت غير ما مرة أن الاولولية للسوق الوطنية، وأن تكون المنتوجات بوفرة بالأسواق وبأسعار في متناول الجميع”.

وأضتف بايتاس قائلا “ميمكنش حنا على أبواب رمضان ونعطيو الأفضلية لأسواق أخرى..السوق الوطنية عندها الأولوية، ونهار تبدا المنتوجات تكون بشكل كافي انذاك يمكن أن نفكر في التصدير”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بحضور ريفالدو والنيبت.. بنسعيد واليعقوبي يترأسان حفل اختتام النسخة الأولى من مسابقات “رباط الشباب”

بحضور ريفالدو والنيبت.. بنسعيد واليعقوبي يترأسان حفل اختتام النسخة…

2023-03-16 / 17:54
Photo of في إطار مشروع أمل.. طلبة ENCG القنيطرة ينظمون ندوة لفائدة آباء أطفال متلازمة داون

في إطار مشروع أمل.. طلبة ENCG القنيطرة ينظمون ندوة…

2023-03-16 / 16:34
Photo of يهم المواطنين.. هذه مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية خلال شهر رمضان

يهم المواطنين.. هذه مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية خلال…

2023-03-16 / 16:15
Photo of الرقم الأخضر يطيح بطبيب جماعة صفرو متلبسا بالإرتشاء

الرقم الأخضر يطيح بطبيب جماعة صفرو متلبسا بالإرتشاء

2023-03-16 / 15:35
Photo of أسواق سوس ماسة .. إستمرار ارتفاع اسعار انواع من الخضر

أسواق سوس ماسة .. إستمرار ارتفاع اسعار انواع من…

2023-03-16 / 15:23
Photo of الحكومة: 9.4 من منخرطي الرميد سابقا لا يؤدون شيئا ل”CNSS”

الحكومة: 9.4 من منخرطي الرميد سابقا لا يؤدون شيئا…

2023-03-16 / 15:01
Photo of بايتاس عن وجود مواد مسرطنة بالتمور الجزائرية: “جميع المواد التي تدخل للبلاد تخضع للمراقبة”

بايتاس عن وجود مواد مسرطنة بالتمور الجزائرية: “جميع المواد…

2023-03-16 / 14:25
Photo of فيينا.. تسليط الضوء على التجربة المغربية في تقنين استخدامات القنب الهندي

فيينا.. تسليط الضوء على التجربة المغربية في تقنين استخدامات…

2023-03-16 / 13:26
Photo of إنزكان : بلوكاج في الخزينة الإقليمية يربك عمل المقاولات و الجماعات الترابية

إنزكان : بلوكاج في الخزينة الإقليمية يربك عمل المقاولات…

2023-03-16 / 12:36
Photo of آيت الطالب يعرض رؤية وزارته الاستراتيجية للسّلامة والحماية من الحريق داخل المنشآت الصحية

آيت الطالب يعرض رؤية وزارته الاستراتيجية للسّلامة والحماية من…

2023-03-16 / 11:33

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق