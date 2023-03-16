بسبب الكاميرا الخفية..الشوبي يهاجم القناة الثانية

نجلاء مزيان

طرح الفنان المغربي محمد الشوبي تساؤلا حول إمكانية استبدال برنامج “الكاميرا الخفية” الذي يتم عرضه على القناة الثانية كل رمضان، بالفوازير.

و نشر الفنان المغربي تدوينة عبر حائطه الفايسبوكي، ينتقد من خلالها منتج برنامج “مشيتي فيها”،واصفا إياه بمدلل القناة.

و قال الشوبي عبر ذات المنصة:” ماذا لو استبدلت القناة الثانية تفاهة مشيتي فيها المفبركة، التي لم تعد تنطلي على أحد، بالفوازير وتمنحها لنفس المنتج المدلل، لقد سئمنا من هذه التفاهة”.

هذا و قد تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي عبر التعاليق مع منشور الشوبي، منقسمين بين مؤيد و معارض.

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