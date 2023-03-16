بايتاس عن وجود مواد مسرطنة بالتمور الجزائرية: “جميع المواد التي تدخل للبلاد تخضع للمراقبة”

2023-03-16 / 14:25
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هبة بريس - الرباط

رد الناطق الرسكي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن الأخبار المتداولة بخصوص وجود مواد مسرطنة في التمور الجزائرية.

وأكد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفيا التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن جميع المنتجات الغذائية التي تدخل للمغرب تخضع للمراقبة.

وأضاف بايتاس، أن المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، يتحمل مسؤولية مراقبة للمنتجات الغذائية، مشددا على أن سلامة وصحة المواطن تبقى الأساس.

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