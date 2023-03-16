الشقراء” عن مارلين مونرو ينال جائزة أسوأ فيلم

نجلاء مزيان

نال فيلم السيرة الذاتية لمارلين مونرو، تحت عنوان “الشقراء”، على جائزة أسوأ فيلم خلال حفل جوائز التوتة الذهبية السنوي.

وحصد فيلم “الشقراء” للمخرج أندرو دومينيك، بالإضافة إلى لقب أسوأ فيلم، على جائزة أسوأ سيناريو.

وبدوره نال جاريد ليتو، جائزة أسوأ ممثل عن دوره في فيلم “Morbius”، وحصل النجم، توم هانكس، على جائزة أسوأ ممثل مساعد عن فيلم “Elvis”.

ومنح المنظمون جائزة “أسوأ ممثلة” لأول مرة بسبب وضع ممثلة من مواليد عام 2010 ضمن الترشيحات، مما تسبب في موجة من الانتقادات.

وتمنح جوائز التوتة الذهبية لأسوأ الأعمال أو الأفلام السينمائية في العام، وتعلن دائما في اليوم الذي يسبق حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0