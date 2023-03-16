الشقراء” عن مارلين مونرو ينال جائزة أسوأ فيلم

2023-03-16 / 13:33
0
نجلاء مزيان

نال فيلم السيرة الذاتية لمارلين مونرو، تحت عنوان “الشقراء”، على جائزة أسوأ فيلم خلال حفل جوائز التوتة الذهبية السنوي.

وحصد فيلم “الشقراء” للمخرج أندرو دومينيك، بالإضافة إلى لقب أسوأ فيلم، على جائزة أسوأ سيناريو.

وبدوره نال جاريد ليتو، جائزة أسوأ ممثل عن دوره في فيلم “Morbius”، وحصل النجم، توم هانكس، على جائزة أسوأ ممثل مساعد عن فيلم “Elvis”.

ومنح المنظمون جائزة “أسوأ ممثلة” لأول مرة بسبب وضع ممثلة من مواليد عام 2010 ضمن الترشيحات، مما تسبب في موجة من الانتقادات.

وتمنح جوائز التوتة الذهبية لأسوأ الأعمال أو الأفلام السينمائية في العام، وتعلن دائما في اليوم الذي يسبق حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تم إلغاء العروض بسبب موعد الفيزا.. دنيا بوطازوت توجه صرخة للمسؤولين

تم إلغاء العروض بسبب موعد الفيزا.. دنيا بوطازوت توجه…

2023-03-16 / 17:27
Photo of بسبب الضغوطات النفسية.. ابتسام العروسي تتخد هذا القرار

بسبب الضغوطات النفسية.. ابتسام العروسي تتخد هذا القرار

2023-03-16 / 16:43
Photo of بسبب الكاميرا الخفية..الشوبي يهاجم القناة الثانية

بسبب الكاميرا الخفية..الشوبي يهاجم القناة الثانية

2023-03-16 / 15:09
Photo of طنجة ..كورال ابن الآبار يبدع اغنية “مدرسة التحدي”

طنجة ..كورال ابن الآبار يبدع اغنية “مدرسة التحدي”

2023-03-16 / 11:02
Photo of مسرحية “خارج الساعة”..لحظة تأمل في واقع معاش للإنسان التائه خارج الوقت

مسرحية “خارج الساعة”..لحظة تأمل في واقع معاش للإنسان التائه…

2023-03-15 / 23:49
Photo of خلال زيارة لجمعية …”وداد كريسطال” تستحضر روح “عائشة الشنا”

خلال زيارة لجمعية …”وداد كريسطال” تستحضر روح “عائشة الشنا”

2023-03-15 / 22:39
Photo of “بطمة” تثير الجدل في عمل سينمائي..و الشركة المنتجة :” افتراءات مجانية حقودة”

“بطمة” تثير الجدل في عمل سينمائي..و الشركة المنتجة :”…

2023-03-15 / 19:14
Photo of فاطمة الزهراء لحرش تكشف لمتابعيها تعرضها للسرقة

فاطمة الزهراء لحرش تكشف لمتابعيها تعرضها للسرقة

2023-03-15 / 16:14
Photo of ظهرت بكدمات على وجهها .. نادين نسيب نجيم توضح

ظهرت بكدمات على وجهها .. نادين نسيب نجيم توضح

2023-03-15 / 14:52
Photo of المغرب يتقدم في قائمة الدول المؤثرة بقوة الثقافة والتراث

المغرب يتقدم في قائمة الدول المؤثرة بقوة الثقافة والتراث

2023-03-15 / 13:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق