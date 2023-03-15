مسرحية “خارج الساعة”..لحظة تأمل في واقع معاش للإنسان التائه خارج الوقت

2023-03-15 / 23:49
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

موازاة و مشاركتها في فعاليات الاقصائيات الإقليمية لجائزة محمد الجم للشباب المنظمة من طرف المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل،قدمت فرقة هيبآرت للمسرح بدار الشباب القدس بفاس، جديدها المسرحي تحت عنوان “خارج الساعة”.

و في هذا الصدد، صرح المخرج عزيز الحسايني لجريدة هبة بريس، أنه حرص في هذا العمل المسرحي على إعادة الحبكة للمواقف التي تعيشها الشخصيات داخل المحطة، مشيرا أنه بالرغم من عمق المعاناة التي تحملها القصة، إلا أنه حاول تمريرها في قالب كوميدي، بلغة بسيطة و رسائل واضحة.

و أضاف المتحدث ذاته، أنه ركز على الانسجام الجماعي بين الممثلين خاصة في ما يتعلق بالحركة و الصوت و الصورة المكتملة و الاستمتاع فوق الخشبة.

و أشار المتحدث نفسه، أن مسرحية خارج الساعة هي لحظة تأمل في واقع معاش للإنسان التائه خارج الوقت، أو الحياة المنطقية، و ركوبه تيار العبث أو اللامعقول، مبرزا أن هدفه الأسمى هو تقديم عرض مسرحي يليق بمستوى تطلعات الجمهور.

و بدوره، كشف الممثل المسرحي حسن اسماعيلي العلوي، الذي يجسد شخصية “با حمد”، أن الشخصية التي يجسدها تعود لحارس محطة القطار،و هو شخص ينتظر التقاعد، بتخوف شديد خاصة و أنه كان متعود على العمل لسنوات طويلة، والتقاء العديد من المسافرين بشكل يومي.

و جدير بالذكر أن المسرحية هي من تأليف حسن بوعشراوي، إعداد و إخراج عزيز الحسايني،إنتاج عثمان لبيض، و تشخيص كل من عبد المغيت بودريسة، أيوب حناش، جيهان حكومي، رحمة الزهراني،نسرين أسموني،حسن اسماعيلي علوي،أنس القاسمي.

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